Еще один арестованный за разбой офицер ФСБ признал вину

Сотрудник ФСБ майор Александр Карелин, арестованный по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, признал свою вину, сообщает РИА Новости.

Карелина задержали в Крыму, доставили в Москву и отправили в СИЗО до 10 августа.

Адвокат майора подал апелляцию в связи с арестом, однако Московский окружной военный суд во вторник оставил жалобу защиты без удовлетворения, отмечает агентство.

К настоящему времени Карелин вернул 1 млн 300 тысяч рублей из двух им полученных. По словам адвоката, родственники офицера ФСБ прикладывают усилия для возвращения оставшейся суммы, добавляет kp.ru.

Напомним, 5 июля в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ России, которых подозревают в разбойном нападении и хищении банковских средств в ходе инсценированного обыска на сумму не менее 140 миллионов рублей. Среди задержанных оказались бойцы «Альфы», их товарищи из еще одной элитной группы спецназа «Вымпел», а также сотрудники ФСБ из управления «К» (банковский отдел).

9 июля стало известно, что число сотрудников ФСБ, ставших фигурантами по делу о разбое, увеличилось до 15 человек, из них пятеро арестованы, а еще двое находятся под домашним арестом. К тому моменту следователями было проведено более 15 обысков, а у обвиняемых и подозреваемых были изъяты сотни миллионов рублей. Пятеро офицеров ФСБ — Владимир Урусов, Дмитрий Чуквин, Александр Карелин, Александр Власов и Роман Оболенский — были отправлены в тюремные камеры СИЗО № 4 «Медведь». Еще двоим — признавшим вину Хетагу Маргиеву и Дмитрию Капышкину — суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позже еще двое офицеров — Владимир Урусов и Роман Оболенский — признали факт хищения денег.

По данным СМИ, восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказ.