Раскрыто содержание второго пакета санкций против России по делу Скрипалей

На сайте Белого дома опубликован документ, раскрывающий содержание второго пакета американских санкций в отношении России за инцидент в британском Солсбери, где нервно-паралитическим ядом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также граждане Великобритании.

Из документа следует, что власти США будут противодействовать выдаче займов, предоставлению финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений. Банкам Соединенных Штатов теперь запрещено выдавать любые займы или предоставлять какие-либо финансовые услуги правительству России и подконтрольным ему организациям, за исключением займов или кредитов, предназначенных для покупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

В документы также оговорены штрафные санкции для компаний, которые попытаются обойти оговоренные ограничения. Вашингтон оставил за собой право создавать препятствия России через своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других организациях. Полномочия по исполнению указа о санкциях возложены на министра финансов США по согласованию с госсекретарем.

Комментируя указ Трампа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона продолжает использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением Скрипалей, чтобы обострить отношения с Россией.

Захарова отметила, что анонсированные Вашингтоном санкции преимущественно дублируют антироссийские меры, которые вводились в предыдущие годы, так что их инициаторы «перепробовали многое, но ничего у них не получилось». Всего в МИД России насчитали 72 санкционных раунда с 2011 года. «Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие», — цитирует заявление Захаровой RT.

Напомним, указ о введении второго пакета санкций в отношении России был подписан президентом США накануне, 1 августа. Сообщившие об этом СМИ отметили, что «Трамп не хотел противодействовать президенту России Владимиру Путину», но был вынужден ввести санкции из-за давления со стороны Конгресса.

Первая часть санкций по делу Скрипалей против России была введена в конце августа 2018 года. О том, что администрация президента Дональда Трампа намеревается ввести вторую часть санкций, Госдепартамент объявил еще в начале декабря 2018 года. После этого Министерство финансов США расширило санкциипротив российских СМИ и сотрудников ГРУ.



Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию. Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов.

