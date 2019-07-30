Трампу напомнили о втором пакете санкций по делу Скрипалей

Члены Конгресса США Элиот Энгель и Майкл Маккаул написали президенту Дональду Трампу письмо, в котором напомнили про обещание администрации США ввести в действие второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей.

Энгель и Маккаул «глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует законодательство США», передает агенство Sputnik. Из письма конгрессменов следует, что они убеждены в применении Россией химического оружия на территории Великобритании, хотя Лондон так и не предоставил неопровержимых доказательств.

«Мы призываем вас немедленно наложить юридически санкционированные дополнительные меры против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такое наглое поведение», — подчеркнули Энгель и Маккаул, предупредив Трампа, что отказ от введения санкций за «беззастенчивую агрессию России» недопустим и «потребует от Конгресса корректирующих действий».



Первая часть санкций по «делу Скрипалей» против России была введена в конце августа 2018 года. О том, что администрация президента Дональда Трампа намеревается ввести вторую часть санкций, Госдепартамент объявил еще в начале декабря 2018 года. После этого Министерство финансов США расширило санкции против российских СМИ и сотрудников ГРУ.

Вторая часть санкций может включать в себя возможность дальнейшего понижения уровня двусторонних дипотношений между Россией и США вплоть до их приостановки, запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, и импорта российских товаров в Штаты, а также запрет на полеты в США самолетов российских авиакомпаний.

Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию. Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов.

