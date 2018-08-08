Суды арестовали 88 человек за уличную акцию 27 июля в Москве

Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова назвала число арестованных столичными судьями участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы — таких оказалось 88 человек.

По словам Солоповой, всего на рассмотрение московских судов поступило 1038 дел об административных правонарушениях. Больше всего материалов составлено по различным частям ст. 20.2 КоАП о нарушениях во время митингов. Суды уже рассмотрели 422 дела с назначением наказания. Помимо административных арестов, назначено 332 штрафа, в двух случаях — обязательные работы, передает РИА Новости.

«Штрафы от десяти тысяч рублей и выше. Аресты от трех суток и выше, 12 материалов возвращены», — отметила Солопова. Остальные дела по уличной акции 27 июля будут рассматривать на следующей неделе.



Напомним, что несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане. В ходе митинга несколько полицейских и росгвардейцев пострадали от распыления газа. Кроме того, на Большой Дмитровке митингующие перекрыли движение автомобилей и бросали взрывпакеты.

В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских (ст. 318 УК) и еще одно — о массовых беспорядках на акции (ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК). По версии следствия, накануне незаконного митинга к участию в нем, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», призывала группа лиц. Сами участники акции «игнорировали законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта».

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся «заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками» и поблагодарил правоохранителей за выполнение своего долга. Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил расширить полномочия правоохранительных органов и задерживать участников незаконных митингов на 72 часа, а также увеличить суммы штрафов за участие в несанкционированных акциях до миллиона рублей. В настоящий момент срок административного задержания за участие в незаконных акциях не может превышать трех часов, а в некоторых случаях 48 часов.