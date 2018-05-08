Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке взяток банкиров силовикам

Бойцы элитных спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой крупных взяток, которые банкиры передавали «крышевавшим» их силовикам, утверждают журналисты издания The Bell.

Значительную часть информации для своего расследования журналисты получили от совладельца финансовой группы «Лайф» Александра Железняка. Железняк, находясь в США, в 2019 году дал показания под присягой для представления в международных судах, и в The Bell ознакомились с этими документами.

Выяснилось, что криминальный бизнес контролировался коррумпированными сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ из Управления «К», которое отвечает за контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах. Доходы делили между собой высокопоставленные сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры. Важную роль в этом бизнесе также играл первый замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников.

У Управления «К» было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: процент от выведенных средств — 0,1−0,2% от объема операции — или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Банки, которые занимались обналом, Управление «К» ставило на «абонентскую плату», рассказали журналистам бывший совладелец одного из банков третьей сотни с уже отозванной лицензией и близкий к ФСБ источник. Для получения денег из ФСБ в банки командировались офицеры в отставке, которые получали должности глав служб экономической безопасности банков и контролировали денежные потоки.



Спецназовцы из «Альфы» и «Вымпела» привлекались, когда было необходимо тайно и безопасно перевезти крупную сумму денег. Перед тем, как принять участие в махинациях, спецназовцы брали больничный, а служебный спецтранспорт якобы отправляли на техобслуживание.



Напомним, в настоящее время под следствием находится 38-летний полковник Кирилл Черкалин, занимавший до недавнего времени пост начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Он был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах в апреле 2019 года. Черкалину было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере также были задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам. Летом 2013 года «Новая газета» нашла у этих офицеров недвижимость на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии.

Во время обысков у Кирилла Черкалина и двух его экс-коллег была изъяты драгоценности и деньги в разной валюте, эквивалентные 12 миллиардам рублей. СМИ выяснили, что они могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков. Также сотрудники ФСБ могли получать деньги от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий у финансовых учреждений.

Как писал «Ридус», раскрыть организованную преступную группу в спецслужбах помог другой полковник ФСБ Михаил Горбатов, который попался коллегам на крупном мошенничестве.

