«Сдавший» миллиардеров из ФСБ кремлевский чиновник получил 4,5 года колонии

В Москве 235-й гарнизонный военный суд признал виновным в особо крупном мошенничестве полковника ФСБ и одновременно начальника департамента администрации президента РФ Михаила Горбатова. Горбатов сыграл ключевую роль в разоблачении чекиста-миллиардера Кирилла Черкалина и его подельников.

«Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным. Но суд все равно отправил господина Горбатова в колонию на 4,5 года», — пишет газета «Коммерсант».



Учитывая раскаяние и сотрудничество со следствием, дело Горбатова было рассмотрено в особом порядке. В ФСБ Михаил Горбатов занимал должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере. Как установило следствие, в начале 2017 года он вступил в сговор с «решальщиком» Арно Ходжояном и бывшим сотрудником ФСБ Владимиром Коробковым с целью получить с владельца одного из московских ломбардов 100 тысяч долларов США за помощь в возвращении изъятых по некоему уголовному делу ценностей.

Ценности ломбардье вскоре вернули по не зависящим от «решальщиков» причинам, но деньги Горбатов, Ходжоян и Коробков с предпринимателя все равно получили. Год спустя они решили провернуть по той же схеме и с той же жертвой еще одну подобную аферу, причем к тому времени Михаил Горбатов был откомандирован из ФСБ на должность начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Воспользовавшись своими связями в силовых структурах, Горбатов организовал проверку ломбарда, а его владельцу пообещал решить проблему за 300 тысяч долларов.



Заподозрив обман, ломбардье откупился от мошенников дорогими часами общей стоимостью около миллиона долларов и написал заявление в ФСБ, после чего банда была задержана в полном составе. Сперва никто из них вину не признал, но после восьми месяцев в СИЗО Ходжоян выдал подельников в обмен на рассмотрение своего дела в особом порядке, благодаря чему отделался пятью годами лишения свободы условно. Вскоре его примеру последовал Владимир Коробков, так что полковник Горбатов остался «крайним» и ему пришлось сообщить следствию по-настоящему важную информацию, чтобы избежать сурового приговора.

С помощью Горбатова Управление собственной безопасности ФСБ вышло на предполагаемую организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К», включая полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Как писал «Ридус», полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах в апреле 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере также были задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

Во время обысков у Кирилла Черкалина и двух его экс-коллег была изъята огромная сумма денег в разной валюте, эквивалентная 12 миллиардам рублей. СМИ выяснили, что эти деньги могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков. Также сотрудники ФСБ могли получать деньги от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий у финансовых учреждений.

Ранее «Коммерсант» писал, что в отношении действующих коллег арестованных чекистов-миллиардеров проводятся проверки, по их результатам управление «К» ФСБ может быть ликвидировано, а его сотрудники переведены в другие отделы.