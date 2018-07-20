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Полковника ФСБ обвинили во взятке в размере 850 тысяч долларов

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© pexels.com

Начальнику одного из отделов ФСБ полковнику Кириллу Черкалину предъявили обвинение во взятке в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Как заявил судья, Черкалин с 2013 до 2015 год через посредника получил от гражданина Назарова взятку в размере 850 тысяч долларов «за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство».

Адвокат полковника настаивал на том, что арест его подзащитного «преждевременный, незаконный и необоснованный», однако Московский военный окружной суд отклонил апелляционную жалобу, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в апреле полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере также были задержаны его бывшие подчиненные Фролов Дмитрий Алексеевич и Васильев Андрей Валерьевич. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

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