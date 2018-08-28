Главу отдела ФСБ задержали по подозрению во взяточничестве

Полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, а также двое его бывших подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что Черкалин задержан в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела.

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере также задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Фролов Дмитрий Алексеевич и Васильев Андрей Валерьевич. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, приводит ТАСС сообщение ЦОС.

В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Москве был арестован экс-следователь ФСБ, вымогавший взятку биткоинами.