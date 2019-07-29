Задержанный на незаконной акции в Москве выпрыгнул из окна суда

Попытка побега из здания Зеленоградского районного суда через окно закончилась плачевно для одного из задержанных на несанкционированной акции в Москве.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ожидая в коридоре начала судебного заседания, молодой человек выпрыгнул из окна второго этажа.

В результате мужчина пострадал. «Сейчас он находится в машине скорой помощи, медики подозревают, что у него перелом ноги», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на суде должен был рассматриваться вопрос об административной ответственности задержанного, которому вменяли статью «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации».

Агентство отмечает, что ранее на 15 тысяч рублей был оштрафован Иван Гаращук, признанный виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Как известно, СК России возбудил первое уголовное дело по итогам московского митинга, прошедшего 27 июля. Одного из участников акции обвиняют в «причинении насилия представителю власти».

Напомним, несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошла на Тверской улице Москвы 27 июля. По данным МВД, ее участниками стали 3500 человек, 700 из которых были журналистами и блогерами.



Всего за различные правонарушения на незаконной акции были задержаны 1074 человека.



В ходе разбирательства выяснилось, что более 600 правонарушителей не являются жителями Москвы.

