«Предательство избирателей»: эксперты подвели итоги митинга на Тверской

В Москве закончился несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Акция проходила на Тверской улице. Её участниками, по данным МВД, стали 3500 человек, 700 их которых были журналистами и блогерами.

В правоохранительных органах сообщили, что за участие в несанкционированном митинге задержаны 295 активистов.

В то же время в «ОВД-инфо» говорят о почти 600 задержанных.

Источник в московской полиции рассказал «Ридусу», что сотрудникам была дана установка действовать предельно корректно.

«Задержаны лишь те, кто откровенно шёл на нарушение закона. В частности, отмечены даже нападения на сотрудников. При этом многих задержанных отпускали после профилактической беседы, остальные доставлены в территориальные отделы полиции для составления протоколов», — утверждает наш собеседник.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод считает, что в массовых задержаниях виновны независимые кандидаты — организаторы митинга, которые, по мнению эксперта, предали своих избирателей.



«Накануне акции я и мои коллеги по СПЧ сделали заявление, что акция незаконна, а значит, возможны столкновения с полицией. Но, к сожалению, никто из представителей оппозиции не прислушался ни к нам, ни к представителям мэрии, ни к представителям прокуратуры и МВД. Я считаю, что в столкновениях с полицией и массовых беспорядках виновны организаторы акции. Незарегистрированные кандидаты, по сути, предали своих избирателей и толкнули их на противостояние с полицией. Пострадали совершенно невинные люди, граждане не могли передвигаться по центру Москвы, был блокирован общественный транспорт. Даже мой помощник, который вел мониторинг этой акции, был задержан», — пояснил Брод.

Те обещания, которые раздавали организаторы до начала акции, они не были соблюдены, — добавил член СПЧ Игорь Борисов. — Не было ни мирного собрания граждан для встречи с кандидатами, ничего. Такое ощущение, что столкновения с полицией — это и есть та главная цель, которую преследовали представители оппозиции, чтобы придать больше медийности своим политическим амбициям.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, который наблюдал за митингом в поддержку независимых кандидатов, находясь непосредственно на Тверской улице, охарактеризовал акцию как «очень вялую, без огонька».



«На мой взгляд митинг провалился. Людей пришло значительно меньше, чем планировали организаторы. Хотя были и те, кто пытался эту толпу активизировать. Я заметил активистов, которые пытались бросаться на полицейских, снести ограждения», — пояснил эксперт.

Особенно мне запомнилась одна пожилая женщина-провокатор, — сказал Григорьев. — Она говорила, что переходила улицу по подземному переходу, и там ее избили трое сотрудников полиции. В качестве доказательства женщина демонстрировала следы крови на лице. Других повреждений, кроме этих следов, на ней не было, что странно. И совершенно фантастично, что ее отпустили, а не задержали. Потом выяснилось, что кровь у нее идет от ранки на пальце. Эту кровь она просто размазала по лицу.

«Еще хочу подчеркнуть, что полиция действовала максимально предупредительно. При мне люди залезали на кадки с деревьями, однако сотрудники правоохранительных органов их не хватали, а по десять минут уговаривали слезть», — заключил Григорьев.



Ранее также сообщалось, что участники несанкционированной акции перекрыли движение автотранспорта на улице Большая Дмитровка, а еще распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный Ряд рядом с магазином «Елисеевский».

Митинг у здания мэрии Москвы на Тверской устроили кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы из-за некачественных подписей со стороны потенциальных избирателей.

Напомним, что в подписных листах у 12 кандидатов от так называемой несистемной оппозиции было обнаружено около пятидесяти подписей умерших людей. В частности, сборщики подписей за Любовь Соболь умудрились получить автограф усопшей Лилии Симанковой, которая при жизни работала секретарем территориальной избирательной комиссии, расположенной на Арбате.

О возможных провокациях в ходе митинга предупреждали в прокуратуре и столичный градоначальник Сергей Собянин.

