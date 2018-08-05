Кот боялся прыгнуть с высоты и нашёл хитрый способ спуститься

В интернете стало популярным видео, на котором кот по кличке Фрэнк спускается с высокого шкафа, однако делает это весьма своеобразным способом. И лучше это один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Фрэнк так боялся прыгать с высоты

Ролик стал популярным на портале Reddit и собрал там больше 60 тысяч лайков и свыше 500 комментариев, в которых интернет-пользователи смеются над находчивым котом.

Импровизируйте, приспосабливайтесь, преодолевайте!

Он гений!

Это же кошачий шест.

Фрэнк изобрёл эскалатор.

Это котоватор.

Он спустился на лифте!

Миссия выполнима.

Современные проблемы требуют симпатичных современных решений.

Впечатляет!

Какой изобретательный кот.

Фрэнк — чертов гений!

Тем временем моя кошка просто спрыгнула с балкона четвёртого этажа и вывихнула ногу.

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