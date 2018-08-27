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Учёные надели камеры на 16 кошек, чтобы узнать их секреты

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  • 05 июня 2019, 19:49
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В 2014 году британская преподавательница ВУЗа и эколог-бихевиорист Марен Хак (Maren Huck) обнаружила дома подарок — её кошка по кличке Трикл (Treacle), что переводится на русский, как «патока», притащила сокола размером с неё саму. Женщине стало любопытно, как её питомица смогла победить такую крупную птицу, и она решила проследить за кошкой. Учёная прикрепила к ошейнику любимицы микрокамеру и стала наблюдать. За полгода исследований, эколог сделала вывод, что коты очень по-разному ведут себя рядом с человеком и в одиночестве: вне дома Патока реже издавала звуки и становилась очень бдительной.

Когда мы с Трикл проводили время в саду, она много времени тратила на сон и умывание, наверное потому, что чувствовала себя в безопасности рядом со мной. Вдали от меня, кошка в основном охотилась и взаимодействовала с другими животными — рассказала учёная о своём исследовании.

Чтобы узнать всю правду о тайной жизни домашних животных, Марен решила расширить поле эксперимента и вместе с другой женщиной-учёной Самантой Уотсон (Samantha Watson) стала наблюдать уже за 16 кошками. На ошейники животных были установлены миниатюрные камеры, с помощью которых экологи хотели получить исчерпывающую информацию о том, как коты ведут себя, когда рядом нет людей. Результатом четырёхлетнего наблюдения стала научная работа и ролик, проливающий свет на секреты пушистиков.

Кошки считаются очень ленивыми существами, особенно по сравнению с собаками. Однако мы обнаружили, что вне дома они становятся гораздо более активными и супербдительными. Кошки всё время проверяют периметр, иногда по целому часу. И хотя у них сильно развит инстинкт защиты своей территории, обнаружив там других котов, они далеко не всегда вступают с ними в драку. Частенько кошки просто сидели напротив друг друга на расстоянии нескольких метров по полчаса. А иногда коты даже приветствовали друг друга, слегка касаясь носами — рассказала учёная журналистам Sciencemag.

Итак, посмотрите на мир глазами кошки.

Ранее «Ридус» писал о том, как одна хозяйка провела эксперимент, поставила дома видеокамеру и узнала, чем занимаются кот и собака, оставшись одни дома. Очень неожиданно!

Также мы рассказывали, как видеоблогер прикрепил к ошейнику своего кота камеру GoPro и заснял все его приключения. Теперь мы знаем всё о тайной жизни животных!

А ещё мы писали, как один кошачий владелец надел на своего питомца фитнес-браслет, чтобы узнать, «сколько спит эта пушистая сволочь».

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