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Свод Нотр-Дама может обрушиться из-за аномальной жары в Париже

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© AP/TASS

© AP/TASS

Французский архитектор Филипп Вильнёв, отвечающий за реставрацию исторических памятников в стране, заявил, что возник риск обрушения свода собора Парижской Богоматери, сообщает телеканал Euronews.

Это связано с аномальной жарой, зафиксированной в последние дни в Западной Европе.

В частности, в Париже в четверг, 25 июля, был установлен очередной температурный рекорд, когда столбики термометров поднялись до отметки 42,6 градуса.

Вильнёв отметил, что из-за такой высокой температуры стыки и каменная кладка собора могут пересохнуть и утратить прочность, так как впитавшаяся в каменные конструкции вода испарится.

Соответственно, по словам архитектора, могут появиться трещины, которые в дальнейшем будут грозить обрушением конструкций.

В настоящее время из-за жары восстановительные работы в Нотр-Даме остановлены.

Напомним, один из самых известных памятников в Европе загорелся вечером 15 апреля. Огонь молниеносно распространился по строительным лесам, возведенным над крышей в процессе реконструкции. Шпиль и крыша собора Парижской Богоматери обрушились, значительно пострадало внутреннее убранство. Одной из возможных причин пожара следователи называют короткое замыкание.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить Нотр-Дам за пять лет. В свою очередь министр культуры Франции Франк Риестер предупредил, что реставрация сгоревшего собора может занять больше пяти лет.

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