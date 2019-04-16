Опубликованы фото последствий пожара внутри собора Нотр-Дам

Французские СМИ опубликовали фотографии последствий пожара в соборе Парижской Богоматери. Судя по этим кадрам, алтарь, алтарный крест, обе колокольни и остальные каменные конструкции здания в основном сохранились, а деревянная крыша со шпилем сгорела почти полностью.

Реликвии собора, включая фрагмент Тернового венца Спасителя, при пожаре не пострадали, поскольку хранились в реликварии в каменной части здания и были эвакуированы. Также спаслись шестнадцать статуй (двенадцати апостолов и четырех евангелистов), украшавших крышу собора, поскольку их на прошлой неделе демонтировали для реставрации. Одной из самых ценных утрат стали старинные витражи.



Президент Эммануэль Макрон пообещал, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен: «Я даю торжественное обещание, что этот проект будет осуществлен в предстоящие годы. Мы призовем для этого лучшие таланты, их будет много, они внесут должный вклад в восстановление». «Мы восстановим собор Парижской Богоматери — этого ждут от нас все французы, этого требуют от нас наша история и наша судьба!» — цитирует заявление Макрона ТАСС.

Посольство России во Франции назвало пожар невосполнимой утратой и для Парижа, и для Франции, и для всего человечества. По мнению экспертов, на восстановление собора может уйти от 5 до 15 лет. Так, главный древлехранитель РПЦ, член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин оценил сроки полной реставрации в 10—12 лет. «Придется восстанавливать не только внешний антураж собора, но и проверять конструктивные элементы», — отметил он. На оценку ущерба от пожара уйдет не менее месяца.

Процесс восстановления собора Парижской Богоматери взяло под наблюдение ЮНЕСКО. В ООН уже раздались призывы к мировому сообществу оказать посильную помощь. Сбор средств начался — состоятельные французы в первые же часы после трагедии пожертвовали более ста миллионов евро. В Еврокомиссии выразили готовность задействовать европейский механизм гражданской обороны.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля и вызвал оторопь по всему миру. Горе французов разделили в том числе в России. Пожар начался спустя всего несколько минут после закрытия собора для туристов и до того, как там началось вечернее богослужение, в результате пострадавших не оказалось — все находившиеся в здании люди были своевременно эвакуированы, однако видеозаписи процесса тушения собора вызвали вопросы к качеству работы парижских пожарных.

