Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал полностью восстановить сгоревший собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом он заявил во время телеобращения к нации.

«Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее», — цитирует Макрона ФАН.

«Все, что составляет Францию — духовная и материальная ее составляющая — все это может однажды пострадать, и нам не следует этого забывать», — добавил он.



Ранее эксперты называли существенно большие сроки на восстановление собора — до десяти и более лет. Так, главный древлехранитель РПЦ, член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин оценил сроки полной реставрации в 10−12 лет. «Придется восстанавливать не только внешний антураж собора, но и проверять конструктивные элементы», — отметил он.

Глава французской федерации реставраторов Фредерик Летоффе считает, что на реставрацию собора может уйти 10−15 лет. Еще более скептический прогноз дал архитектор Петер Фюссених, отвечающий за ремонтные работы в Кёльнском соборе. Он предположил, что восстановление собора в Париже займет несколько десятилетий.



Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля и вызвал оторопь по всему миру. Горе французов разделили в том числе в России. Пожар начался спустя всего несколько минут после закрытия собора для туристов, все люди и часть реликвий были эвакуированы, пострадал от огня только один пожарный. Когда пожар был потушен, выяснилось, что алтарь, алтарный крест, обе колокольни и остальные каменные конструкции здания в основном сохранились, а деревянная крыша со шпилем сгорела почти полностью.

Самостоятельно оценить причиненный огнем ущерб можно на проекте «Гигарама», там опубликована фотография разрушенного пожаром собора в очень большом разрешении. Съемка велась с квадрокоптера.

В РПЦ назвали разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери поводом для покаяния, а скандально известный сатирический еженедельник Charlie Hebdo немедленно нарисовал карикатуру.