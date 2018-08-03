В соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар

В Париже загорелась одна из главных достопримечательностей города.

Пожар возник в соборе Парижской Богоматери, сообщает Франс Пресс со ссылкой на пожарных.

По предварительным данным, возгорание произошло на верхних уровнях здания.

Предположительно, причиной пожара стали ремонтные работы, которые проводятся в соборе в настоящее время.

Мэр города Анн Идальго подтвердила, что Нотр-Дам-де-Пари охвачен пламенем, пишет Reuters.