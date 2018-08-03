В соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар
- 15 апреля 2019, 20:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Париже загорелась одна из главных достопримечательностей города.
Пожар возник в соборе Парижской Богоматери, сообщает Франс Пресс со ссылкой на пожарных.
По предварительным данным, возгорание произошло на верхних уровнях здания.
Предположительно, причиной пожара стали ремонтные работы, которые проводятся в соборе в настоящее время.
Мэр города Анн Идальго подтвердила, что Нотр-Дам-де-Пари охвачен пламенем, пишет Reuters.
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