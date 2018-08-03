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В соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар

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EPA

В Париже загорелась одна из главных достопримечательностей города.

Пожар возник в соборе Парижской Богоматери, сообщает Франс Пресс со ссылкой на пожарных.

По предварительным данным, возгорание произошло на верхних уровнях здания.

Предположительно, причиной пожара стали ремонтные работы, которые проводятся в соборе в настоящее время.

Мэр города Анн Идальго подтвердила, что Нотр-Дам-де-Пари охвачен пламенем, пишет Reuters.

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