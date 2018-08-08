В Верховной раде заявили о бесполезности новой Церкви Украины

Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал бесполезной созданную Константинопольским патриархом Варфоломеем и экс-президентом Петром Порошенко Православную Церковь Украины (ПЦУ).

«Томос и связанные с ним „исторические“ метания полностью исчезли из обсуждения, об этом не говорит даже автор метаний, плохо выглядящий представитель абсолютного меньшинства избирателей. Таким образом, „своя Церква“ оказалась не нужна никому, включая тех, кто совсем недавно рвал за нее вышиванку на груди», — написал депутат в Facebook.



В качестве подтверждения своей точки зрения Евгений Мураев указал на то, что за три с лишним месяца после выборов президента Украины в ПЦУ добровольно не перешла ни одна община канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, зато вошедшие в состав ПЦУ украинские раскольники перессорились между собой.

«Каноническая церковь только укрепилась и подтвердила свой авторитет. Что еще раз подтверждает библейскую истину: кесарю — кесарево, а Богу — богово и каждому — по заслугам. А для полноты воздаяния по заслугам осталось только выяснить, сколько государственных денег было потрачено на эту и другие аферы», — заключил Мураев.



Напомним, минувшей зимой Константинопольский патриарх Варфоломей потряс весь православный мир, легализовав большую группу украинских раскольников путем объединения их в новую религиозную структуру — Православную Церковь Украины — и выдачи ее новоизбранному главе митрополиту Епифанию Думенко томоса об автокефалии.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который выполнял роль посредника, использовал томос об автокефалии в своей борьбе за президентское кресло, однако все равно проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Ряд Поместных Православных Церквей, включая Русскую, Сербскую и Польскую, открыто отказались признавать решение патриарха Варфоломея, а большинство остальных Церквей взяли паузу на размышление.



После того как Порошенко проиграл выборы, в ПЦУ произошел раскол — лжепатриарх Филарет Денисенко отказался подчиняться своему бывшему ученику Епифанию и восстановил Киевский Патриархат, ранее вошедший в состав ПЦУ. Самому Филарету было отказано в возможности официально возглавить новую Церковь, так как резко против этого выступал патриарх Варфоломей. Тем не менее, Филарету был присвоен неофициальный титул «почетного патриарха», который противоречил положениям томоса.



Затем оказалось, что Филарета не устраивают и остальные положения томоса, и он отказался его соблюдать. Денисенко указал, что томос ставит новую Церковь Украины в подчиненное положение по отношению к Константинопольскому Патриархату, а также пожаловался на обман со стороны президента Порошенко и митрополита Епифания. В ответ Епифаний опубликовал на официальном сайте ПЦУ указ, в котором объявил любые распоряжения Филарета недействительными.



Ранее «Ридус» подробно рассказывал о том, что не так с новой Церковью Украины и почему в РПЦ не хотят признавать украинскую автокефалию.

