Лжепатриарх Филарет взбунтовался против новой Украинской Церкви

Руководитель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко заявил о том, что не будет исполнять положения томоса об автокефалии, который был выдан украинским раскольникам из рук Константинопольского патриарха Варфоломея для их объединения в новую Православную Церковь Украины (ПЦУ).

«Константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но мы на соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос. Томос ставит нас почти в такую же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь Московского Патриархата», — заявил Денисенко изданию «Настоящее время».



По словам Филарета, он не согласен с тремя пунктами томоса. Во-первых, этот церковный документ определяет проживающих за рубежом украинцев как паству Константинопольского Патриархата, а не паству ПЦУ. Во-вторых, томос не наделяет ПЦУ правом самостоятельно варить освященное миро. Кроме того, Филарет недоволен прописанным в документе методом решения конфликтов — все спорные вопросы решает только Константинопольский Патриархат.

«Мы не отказываемся от томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять», — подчеркнул Денисенко.

Главная претензия Филарета оказалась адресована предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. «Вселенский патриарх поставил условие: томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры. И я согласился на это. Мы говорили с президентом, с Епифанием и на архиерейском соборе, что я отказываюсь, но после получения томоса я буду руководить этой церковью внутри Украины. На делах он показывает, что он — предстоятель, а я — никто», — рассказал Филарет украинским журналистам, отметив, что требования Варфоломея ему передавал Порошенко.

Напомним, минувшей зимой Константинопольский патриарх Варфоломей потряс весь православный мир, легализовав большую группу украинских раскольников путем объединения их в новую религиозную структуру — Православную Церковь Украины — и выдачи ее новоизбранному главе митрополиту Епифанию (Думенко) томоса об автокефалии. Бывший президент Украины Петр Порошенко, который выполнял роль посредника, использовал это событие в своей борьбе за президентское кресло, однако все равно проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Ряд поместных православных Церквей, включая Русскую, Сербскую и Польскую, открыто отказались признавать решение патриарха Варфоломея, а большинство остальных Церквей взяли паузу на размышление.

До своего избрания предстоятелем ПЦУ митрополит Епифаний был ближайшим помощником и официальным преемником Филарета в УПЦ КП. Самому Филарету было отказано в возможности официально возглавить новую Церковь, так как резко против этого выступал патриарх Варфоломей. Тем не менее, Филарету был присвоен неофициальный титул «почетного патриарха», который противоречил положениям томоса об автокефалии.

Даже отказавшись выполнять положения томоса об автокефалии и оспаривая права митрополита Епифания, Денисенко не считает себя раскольником. «Раскола нет, только разный подход. Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. У нас не раскол. Есть разногласия в вопросах строительства Украинской Православной Церкви», — заключил он. Со своей стороны, митрополит Епифаний пообещал обсудить позицию Филарета на Синоде ПЦУ 24 мая.



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