Почему в РПЦ не хотят признавать украинскую автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей под Рождество потряс весь православный мир, окончательно легализовав группу украинских раскольников в качестве Православной Церкви Украины (ПЦУ) и выдав ее главе митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

О том, почему в Москве не считают ПЦУ настоящей Церковью и не признают Епифания настоящим митрополитом, «Ридус» поговорил с заместителем руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтангом Кипшидзе.

«Глава так называемой Православной Украинской Церкви или Православной Церкви на Украине, Епифаний Думенко не существует как религиозный лидер и не существует как самостоятельное явление в религиозной жизни на Украине. Этот человек является абсолютной креатурой Филарета Денисенко, не имеет никакого самостоятельного значения, и не играл самостоятельной роли даже в жизни ныне расформированной структуры под названием „Киевский Патриархат“», — заявил Кипшидзе.



По словам представителя Московского Патриархата, все последние события на Украине, в том числе избрание Епифания главой ПЦУ, олицетворяют попытку украинских властей создать полностью управляемую религиозную структуру, которая не обладала бы никакой самостоятельной позицией по наиболее острому для украинского общества кругу вопросов.

«С этой точки зрения, религиозный лидер-пустышка, каковым является Епифаний, идеален. Он не будет занимать никакой позиции, кроме той, которая продиктована украинскими властями. И в вопросах, важных для Константинополя, Епифаний также никогда не посмеет придерживаться самостоятельной позиции, потому что условия выданного ему томоса не оставляют никакого пространства для реальной независимости его религиозной организации», — отметил Вахтанг Кипшидзе.

Отдельно Кипшидзе подчеркнул зависимость Епифания от внешних сил и непрозрачность системы управления ПЦУ.



«У так называемой Православной Церкви на Украине, по большому счету, нет другого руководителя кроме конгломерата закулисных игроков, которые пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих украинцев, используя для этого всю мощь государственной пропагандистской машины, созданной, кстати, не без помощи западных консультантов.», — сказал Кипшидзе.



31 декабря на Украине официально стартовала предвыборная кампания, и в Московском Патриархате видят в проведении массы церковных мероприятий с участием президента Петра Порошенко как в Киеве, так и в Стамбуле, срежиссированную попытку улучшения его крайне низкого рейтинга.

«Многие политологи убеждены в том, что у Порошенко нет шансов на второй срок в качестве главы государства. Он пытается манипулировать марионеточной религиозной структурой, каковой является ПЦУ», — убежден Вахтанг Кипшидзе.

Вместе с тем, в Москве видят у Православной Церкви Украины более масштабные задачи.

«ПЦУ является пропагандистским мыльным пузырем, который должен заполнить все публичное пространство, по мысли украинских властей, и создать иллюзию якобы созидательной деятельности. Это некий жупел, который власть пытается использовать для заигрывания с радикальными элементами для отвлечения общественного внимания от актуальных общественных проблем и для иных целей, которые ведомы только самой украинской власти», — заметил Кипшидзе.

Представитель РПЦ напомнил, что на Украине давно существует и продолжит существовать вполне самостоятельная Православная Церковь, предстоятелем которой является митрополит Киевский Онуфрий. «Украинскую Православную Церковь справедливо рассматривать как единственную силу на Украине, которая способна стать драйвером выхода этого государства из той кризисной ситуации, в котором оно находится», — подчеркнул он.

Как не удивительно, выдачу украинским раскольникам томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея в Москве считают весомым доказательством своей правоты.

«Если обратиться к тексту Томоса, то вполне очевидно, что вся многомесячная медийная кампания, проводившаяся под лозунгом автокефалии, носила абсолютно вымышленный характер и закончилась презентацией документа, который лишает эту структуру практически всех признаков реальной церковной независимости. Особенно это бросается в глаза, если сравнивать содержание томоса с теми условиями, на которых существует самоуправляемая Церковь, возглавляемая владыкой Онуфрием», — объяснил Кипшидзе.



По его словам, при анализе текста томоса становится совершенно очевидно, что УПЦ обладает большей независимостью по сравнению с ПЦУ, в том числе в вопросах рукоположения архиереев, изменения своего устава, управления церковной собственностью и вообще по абсолютному большинству вопросов.

«Это подтверждают даже те архиереи Украинской Православной Церкви, которые известны своими симпатиями к идее автокефалии. Например, митрополит Черкасский Софроний, который сначала активно интересовался процессом создания ПЦУ, а затем засвидетельствовал, что на деле новосозданная структура попала в абсолютную зависимость от Фанара», — отметил Кипшидзе.

На переход к Епифанию двух митрополитов из почти ста архиереев УПЦ в Москве смотрят с хладнокровием.



«Что касается митрополита Александра (Драбинко), то данный церковный функционер известен украинскому обществу и украинским верующим своим поведением, которое не совместимо с монашеским званием. Он абсолютно точно не обладает никаким духовным авторитетом. С его переходом в ПЦУ эта религиозная организация мало что приобрела, а УПЦ, в свою очередь, мало что потеряла», — комментирует Вахтанг Кипшидзе.

«А что касается митрополита Семеона (Шостацкого), то этот архиерей до известных событий вообще не был особо известен за пределами своей епархии, не являлся публично заметным религиозным лидером и его действия продиктованы некими непрозрачными обстоятельствами, которые понятны только ему самому и, по-видимому, его собеседникам в коридорах украинской власти», — добавил Кипшидзе.

Давать прогнозы о судьбе бывшего главы упраздненного «Киевского Патриархата» Кипшидзе отказался.

«Та мышиная возня, связанная с так называемой Православной Церковью на Украине, изначально предполагала, что кто-то из ее участников станет жертвой и будет списан со счетов. Роль мавра, который „сдедал свое дело“ в итоге отвели Филарету Денисенко. Насколько он будет готов смириться с этой ролью, ролью раскольника, который оказался не нужной фигурой на новой шахматной доске, покажет время», — заключил Вахтанг Кипшидзе.



Накануне вечером стало известно, что президент Порошенко присвоил Филарету Денисенко звание Героя Украины, причем на сайте главы государства его титул был обозначен как «Патриарх Киевский», что идет вразрез с содержанием томоса. «Патриархом» Филарета Порошенко назвал и на своей официальной странице в Facebook, отметив, что тот «остается духовным лидером Украинской Церкви». Высокой награды Денисенко был удостоен «за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной Церкви Украины».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что украинские спецслужбы забрали свиток с томосом об автокефалии из Софии Киевской, а пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор объяснил это тем, что документ отвезли обратно в Стамбул для подписания всеми членами Синода Константинопольского Патриархата.