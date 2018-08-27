Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными

Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).

Несмотря на то, что в декабре 2018 года Филарет Денисенко и все руководство Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) добровольно присоединилось к ПЦУ, позже Денисенко передумал подчиняться Епифанию и открыто заявил о своих претензиях на власть в этой Церкви. В своем указе Епифаний напомнил Филарету, что УПЦ КП более не существует.

«В связи с обнародованием от имени руководства религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, недействительных документов, которые вносят смуту в среду клира г. Киева, определяю: любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», — сказано в указе Епифания.

Напомним, минувшей зимой Константинопольский патриарх Варфоломей потряс весь православный мир, легализовав большую группу украинских раскольников путем объединения их в новую религиозную структуру — Православную Церковь Украины — и выдачи ее новоизбранному главе митрополиту Епифанию (Думенко) томоса об автокефалии. Бывший президент Украины Петр Порошенко, который выполнял роль посредника, использовал это событие в своей борьбе за президентское кресло, однако все равно проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Ряд Поместных Православных Церквей, включая Русскую, Сербскую и Польскую, открыто отказались признавать решение патриарха Варфоломея, а большинство остальных Церквей взяли паузу на размышление.



До своего избрания предстоятелем ПЦУ митрополит Епифаний был ближайшим помощником и официальным преемником Филарета в УПЦ КП. Самому Филарету было отказано в возможности официально возглавить новую Церковь, так как резко против этого выступал патриарх Варфоломей. Тем не менее, Филарету был присвоен неофициальный титул «почетного патриарха», который противоречил положениям томоса об автокефалии.



В конце мая Филарет Денисенко заявил о том, что не будет исполнять положения томоса об автокефалии, поскольку был обманут президентом Порошенко и митрополитом Епифанием. Также он раскритиковал содержание томоса, который ставит новую Церковь Украины в подчиненное положение по отношению к Константинопольскому Патриархату.