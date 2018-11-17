Бывшая жена епископа РПЦ обвинила его в смерти ребенка

Бывшая жена нареченного епископа Енисейского Игнатия Ксения Голинченко обвинила его в гибели их совместного нерожденного ребенка. Ксения утверждает, что священнослужитель ударил ее во время беременности, из-за чего у нее произошел самопроизвольный аборт (выкидиш).

«Я до последнего не хотела упоминать об этом деликатном моменте в СМИ, но раз он оговорился, уточню детали и хронологию предшествующих событий. Выкидыш произошел по вине самого Федора — факт моей беременности не мешал ему избивать меня», — заявила Ксения Голинченко в эксклюзивном комментарии «Ридусу».

«Произошло все так: он вернулся домой после очередного застолья, сильно пьяный. Я пыталась помочь ему раззуться, так как он практически не стоял на ногах. В какой-то момент, то ли случайно, то ли умышленно, он с силой толкнул меня, я упала, с размаху, на копчик. После этого в течение пары дней все случилось», — рассказал она.

Ранее Ксения Голинченко обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, многочисленных побоях и угрозе убийством. По ее мнению, Игнатий не достоин быть епископом. Рассказать о причиненных ей обидах Ксения решила после того, как Священный синод РПЦ избрал Игнатия епископом Енисейским, а затем он прошел специальный чин наречения во епископы. «Я считаю, что человек, склонный к абьюзивному поведению, не должен быть в сане, тем более в сане епископа», — подчеркнула она.

В Красноярской митрополии эти обвинения назвали клеветой. «Ксения Голинченко оперирует ничем не обоснованными бездоказательными обвинениями в адрес своего бывшего супруга», — прокомментировал «Ридусу» официальный представитель епархии Андрей Скворцов.

Бывший бойфренд Ксении Гиорги Малания, в связь с которым она вступила после разрыва с мужем, обвинил в агрессивном поведении саму девушку, рассказав о ее склонности жестоко манипулировать мужчинами. Причину этого Малания увидел в детской травме Ксении, но не стал вдаваться в подробности на этот счет.

Сам нареченный епископ Игнатий выступил с откровенным обращением, в котором рассказал о распаде своей семьи после выкидыша у Ксении. По его словам, до этой трагедии они старались вести благочестивую жизнь и общались друг с другом мирно и доброжелательно.

«В 2012 году в нашей семье произошла беда — у Ксении случился выкидыш. Она гораздо тяжелее, чем я, пережила эту потерю и через некоторое время дала понять, что больше иметь детей не желает. Возможно, в тот тяжелый для нас обоих период жизни я не смог уделить ей достаточного внимания и поддержки. С горечью вспоминаю тот период жизни: случившийся выкидыш моей жены был не меньшим ударом и для меня», — признался священник.



После разрыва Ксения уехала жить в другой город, а Игнатий остался служить в Церкви и в 2017 году постригся в монахи, предварительно взяв у супруги нотариально заверенное согласие на развод и постриг.