Епископ РПЦ рассказал о выкидыше у своей бывшей жены

Недавно избранный епископом священнослужитель Красноярской епархии РПЦ Игнатий (Голинченко) выступил с откровенным обращением по поводу обвинений со стороны его бывшей жены Ксении, которая ранее назвала его домашним тираном и пожаловалась на многочисленные случаи побоев и запугивания.

«Я никогда не предполагал, что мое личное несчастье станет предметом широкого обсуждения, но поскольку враг человеческого рода воспользовался им, чтобы скомпрометировать Церковь, вижу тяжелую для себя необходимость вернуться к событиям, которые до сих пор являются моей душевной болью», — сказано в его заявлении, опубликованном на сайте епархии.

По словам нареченного епископа, в 2011 году он, будучи студентом Сретенской духовной семинарии, женился на Ксении Голинченко (в девичестве Мальцевой), после чего был рукоположен в священный сан и направлен для служения в Красноярскую епархию. Там супруги старались вести благочестивую жизнь, общались друг с другом мирно и доброжелательно, чему есть множество свидетелей среди родственников и прихожан храма Чуда Архистратига Михаила в Хонех города Красноярска, подчеркнул священник.

«В 2012 году в нашей семье произошла беда — у Ксении случился выкидыш. Она гораздо тяжелее, чем я, пережила эту потерю и через некоторое время дала понять, что больше иметь детей не желает. Возможно, в тот тяжелый для нас обоих период жизни я не смог уделить ей достаточного внимания и поддержки. С горечью вспоминаю тот период жизни: случившийся выкидыш моей жены был не меньшим ударом и для меня. Супруга стала отдаляться от меня и в конце концов оставила, переехав в Екатеринбург и сообщив, что имеет намерение обрести личное счастье с другим человеком», — рассказал Игнатий.

После трагического разрыва с супругой священник принял решение постричься в монахи, что и было совершено в декабре 2017 года после того, как он получил от Ксении нотариально заверенное согласие на развод.

«Потрясен неправдой, содержащейся в публикациях в СМИ от имени моей супруги. Молюсь о ней и всегда буду молиться. Молюсь и о распространяющих обо мне неправду и прощаю их от всего сердца, как и повелевает Христос. Что касается моего избрания во епископы, то исповедую перед всеми свою покорность Промыслу Божиему, оставляю все это на волю Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, рассуждение Святейшего патриарха и молитвы народа Божия», — заключил священнослужитель.

Напомним, 9 июля 2019 года Священный синод РПЦ избрал Игнатия епископом Енисейским, а 17 июля тот прошел специальный чин наречения во епископы. По сложившейся традиции, в ближайшее время патриарх Кирилл или другие архиереи совершат над ним таинство архиерейской хиротонии (рукоположения), после чего Игнатий окончательно получит новый церковный сан.

Узнав о взлете церковной карьеры бывшего супруга, Ксения Голинченко опубликовала петицию на сайте Change.org. Из текста петиции следует, что бывший муж заставил Ксению подписать согласие на развод угрозами, а во время их совместной жизни избивал и унижал ее, пользуясь материальной зависимостью девушки и проживанием за несколько тысяч километров от родственников. Сбежать от агрессивного мужчины Ксения решила после нескольких особенно сильных побоев, одно из которых якобы обернулось сотрясением мозга. Документально побои в травмпункте девушка ни разу не зафиксировала.

«Я считаю, что человек, склонный к абьюзивному поведению, не должен быть в сане, тем более в сане епископа. Власть дает возможность людям с таким психотипом творить беспредел и не нести за него ответственность. Также я считаю, что рядовые священнослужители не должны терпеть подобное к себе отношение, среди них есть много хороших людей, и определенно они этого не заслужили», — заявила Ксения Голинченко в эксклюзивном комментарии «Ридусу».



В Красноярской митрополии эти обвинения назвали клеветой. «Ксения Голинченко оперирует ничем не обоснованными бездоказательными обвинениями в адрес своего бывшего супруга», — прокомментировал «Ридусу» официальный представитель епархии Андрей Скворцов. Бывший бойфренд Ксении Гиорги Малания, в связь с которым она вступила после разрыва с мужем, обвинил в агрессивном поведении саму девушку, рассказав о ее склонности жестоко манипулировать мужчинами. Причину этого Малания увидел в детской травме Ксении, но не стал вдаваться в подробности на этот счет.