Жена епископа РПЦ обвинила его в домашнем насилии

Жена священнослужителя Красноярской митрополии Ксения Голинченко обвинила своего мужа в домашнем насилии, многочисленных побоях и угрозе убийством. Новый скандал в РПЦ грозит выйти особенно громким, поскольку недавно Священный Синод избрал его епископом.

«Поднять руку на женщину для него норма. Да и ногами избить не побрезгует. И моральные унижения окружающих — тоже норма. Он священник в РПЦ и его карьера, не смотря на нюансы, идет в гору. Теперь он будет управляющим целой епархии. Я искренне считаю, что таким людям не место в сане и тем более в главенствующей роли. Я против насилия, потому, что пережила это с ним. Я хотела бы, чтобы как можно больше людей знали о том, что насилие имеет место быть в любой среде. И такие люди учат других жить», — пожаловалась Ксения в социальный сетях.

В подробностях историю своей семейной жизни с нареченным епископом Игнатием (в миру — Федором Владимировичем Голинченко) Ксения изложила в петиции на сайте Change.org. Из текста петиции следует, что нареченный епископ и Ксения до сих пор состоят в браке, поскольку требуемое в Церкви разрешение на постриг в монашество Голинченко заставил Ксению подписать угрозами, а официальных документов о разводе, по ее словам, так ей и не предоставил.

Из биографии священнослужителя на официальном сайте Русской Православной Церкви следует, что ему месяц назад исполнилось тридцать лет. Родился будущий епископ в станице Крыловской Краснодарского края в семье рабочих, сразу после окончания средней школы поступил в Екатеринодарскую духовную семинарию и стал служить в Церкви иподиаконом у архиепископа Майкопского Пантелеимона (Кутового), который в настоящее время является митрополитом Красноярским. Монашество Игнатий принял лишь полтора года назад, в декабре 2017-го, а до этого относился к белому духовенству.



9 июля 2019 года Священный Синод РПЦ избрал Игнатия епископом Енисейским, а 17 июля тот прошел специальный чин наречения во епископы. По сложившейся традиции, в ближайшее время патриарх Кирилл или другие архиереи совершат над ним таинство архиерейской хиротонии (рукоположения), после чего Игнатий окончательно получит новый церковный сан.



В своем выступлении при наречении во епископа Енисейского и Лесосибирского в присутствии патриарха Игнатий назвался потомственным казаком и поблагодарил митрополита Пантелеимона за стремительную церковную карьеру. В качестве важнейших задач своего епископского служения он назвал работу с молодежью и подростками, а также «попечение о коренных малочисленных северных народах Эвенкийского края». О проблемах со своей женой он не упомянул.

Между тем, Ксения свидетельствует, что будущий епископ во время ссор регулярно бил и унижал ее, запрещал работать, и всячески манипулировал ее жизнью, пользуясь материальной зависимостью девушки и проживанием за несколько тысяч километров от родственников.

«Бил он не только руками, кулаком. В ход шли так же предметы. Но чаще всего он просто швырял меня по квартире из комнаты в комнату. Мои ноги были в ссадинах и синяках. Когда он бил руками — то выбирал места, где синяков не видно (не лицо, а голова, например. По лицу только пощечинами). К слову, мой вес никогда не превышал 40 кг, а бывший муж весил 92 кг», — рассказала Ксения.

Сбежать от агрессивного мужа Ксения решила после несколько особенно сильных побоев, одно из которых обернулось сотрясением мозга. «И он, будучи женатым тираном, избран быть епископом РПЦ», — негодует она. Сожалеет Ксения лишь об одном: что не преодолела страх и угрозы прежде, и потому не фиксировала побои в травмпункте документально.

«Я считаю, что человек, склонный к абьюзивному поведению, не должен быть в сане, тем более, в сане епископа. Власть дает возможность людям с таким психотипом творить беспредел и не нести за него ответственность. Также я считаю, что рядовые священнослужители не должны терпеть подобное к себе отношение, среди них есть много хороших людей, и определенно они этого не заслужили», — заявила Ксения Голинченко в эксклюзивном комментарии «Ридусу».

В доказательство богатой истории своих отношений с епископом Енисейским, Ксения предоставила «Ридусу» снимок со своей свадьбы и фото штампа ЗАГС в паспорте, которые редакция публикует с ее разрешения. «На развод совместно мы не подавали и соответственно до сих пор формально состоим в браке, о чем свидетельствует штамп в моем паспорте. Мне неизвестно, решил ли он данный вопрос, как-то обойдя мое участие, или же не решил вовсе. Но никаких документов о разводе мне так и не предоставил», — пояснила она.

По словам девушки, несмотря на публикацию ее открытого обращения в интернете, священноначалие РПЦ «упорно игнорирует» изложенные в нем факты. «Во всяком случае, обратной связи я не получала», — заключила она.

Напомним, в настоящее время представители власти и общественность активно обсуждают возможность принятия Госдумой закона о противодействии домашнему насилию, а правозащитник Наталья Холмогорова недавно посвятила этой теме свою авторскую колонку на «Ридусе».