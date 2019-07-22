Епископ РПЦ открестился от обвинений в домашнем насилии над бывшей женой

В Красноярской митрополии назвали клеветой обвинения в адрес недавно избранного епископом священнослужителя Игнатия (Голинченко) от его бывшей жены Ксении, которая назвала его домашним тираном и пожаловалась на многочисленные случаи побоев и запугивания.

«Ксения Голинченко оперирует ничем не обоснованными бездоказательными обвинениями в адрес своего бывшего супруга», — заявил «Ридусу» руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии Андрей Скворцов.

Отдельно в епархии прояснили вопрос о разводе Ксении и ее мужа (в миру — Федора Владимировича Голинченко), подчеркнув, что брак между ними был расторгнут.

«Ксения Владимировна лукавит, говоря и о том, что она якобы не в курсе об их разводе, что подтверждает нотариально заверенное заявление составленное ею в Москве и направленное ее тогдашнему супругу, в котором она выразила свое согласие на проведение им бракоразводного процесса в ее отсутствие. В том же документе она не возражала и против принятия священником монашеского пострига», — сообщил Андрей Скворцов.

Как следует из предоставленных «Ридусу» документов, брак был расторгнут по решению суда от 25 декабря 2017 года, которое вступило в силу 27 января 2018-го, что подтверждается штампом в паспорте епископа и свидетельством о разводе государственного образца.



9 июля 2019 года Священный синод РПЦ избрал Игнатия епископом Енисейским, а 17 июля тот прошел специальный чин наречения во епископы. По сложившейся традиции, в ближайшее время патриарх Кирилл или другие архиереи совершат над ним таинство архиерейской хиротонии (рукоположения), после чего Игнатий окончательно получит новый церковный сан.



Узнав о взлете церковной карьеры бывшего супруга, Ксения опубликовала петицию на сайте Change.org. Из текста петиции следует, что он заставил Ксению подписать согласие на развод угрозами, а во время их совместной жизни избивал и унижал ее, пользуясь материальной зависимостью девушки и проживанием за несколько тысяч километров от родственников. Сбежать от агрессивного мужа Ксения решила после нескольких особенно сильных побоев, одно из которых обернулось сотрясением мозга.



«Я считаю, что человек, склонный к абьюзивному поведению, не должен быть в сане, тем более в сане епископа. Власть дает возможность людям с таким психотипом творить беспредел и не нести за него ответственность. Также я считаю, что рядовые священнослужители не должны терпеть подобное к себе отношение, среди них есть много хороших людей, и определенно они этого не заслужили», — заявила Ксения Голинченко в эксклюзивном комментарии «Ридусу».



«По поводу побоев — это все клевета», — подчеркнули в пресс-службе Красноярской епархии, отметив, что нареченный епископ Игнатий был неприятно удивлен наветом со стороны бывшей супруги.

Напомним, в настоящее время представители власти и общественность активно обсуждают возможность принятия Госдумой закона о противодействии домашнему насилию, а правозащитник Наталья Холмогорова недавно посвятила этой теме свою авторскую колонку на «Ридусе».

