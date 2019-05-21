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Независимый топливный союз предупредил о резком скачке цен на бензин

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов убежден, что нынешняя ситуация на топливном рынке может привести к резкому росту оптовых и розничных цен на бензин.

В связи с этим он направил соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку.

По словам Баженова, ситуация на топливном рынке напоминает события прошлогодней весны.

Президент НТС также отметил, что за период с 15 апреля по 15 мая цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23%, на бензин Аи-95 — 18,5%, дизельное топливо — 2,5%.

Баженов добавил, что цены региональных сбытов вертикально интегрированных компаний, в частности «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, повышаются практически ежедневно во всех регионах страны, сообщает РБК.

Президент НТС считает, что резкий скачок цен можно предотвратить, если вдвое снизить акцизы на топливо класса «Евро-5» и повысить продажи топлива на бирже.

По его словам, если не принять срочных мер, весьма вероятно повторение сценария прошлого года.

В целом Баженов отметил, что в 2019 году нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии, добавляет телеканал «360».

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