ФАС нашла новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла новый способ снизить оптовые цены на бензин, сообщил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Он отметил в беседе с газетой «Известия», что ФАС предлагает регулировать объемы продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально интегрированными компаниями.

По мнению Голомолзина, такая практика способна стабилизировать рост цен на топливо на розничном рынке.

Замглавы антимонопольной службы считает, что для стабилизации ценообразования важен не только факт поставки топлива, но и механизм торгов.

По его словам, если поставщик реализует весь предписанный ему объем товара в ходе лишь одной-двух сделок, подчас в интересах опять же какого-то одного, конкретного покупателя, то это непременно приводит к отклонениям в ценообразовании.

Голомолзин также рассказал изданию, что новая мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж топлива на бирже.

Ранее президент НТС России Павел Баженов направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, в котором выразил опасение, что сложившаяся к середине мая ситуация на топливном рынке может привести к резкому росту оптовых и розничных цен на бензин. По словам Баженова, ситуация на топливном рынке напоминает события прошлогодней весны.

В связи с этим Козак назвал предупреждение Независимого топливного союза (НТС) о резком росте цен на бензин преждевременным и необоснованным.

