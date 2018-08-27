В правительстве отмахнулись от предупреждения о росте цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал предупреждение Независимого топливного союза (НТС) о резком росте цен на бензин, назвав соответствующее обращение в правительство преждевременным и необоснованным.

«Есть такое право обратиться у кого угодно. Есть ли к этому основания? Мы мониторим ситуацию на рынке: биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога», — заявил Дмитрий Козак ТАСС.

Козак добавил, что текущий уровень биржевых цен обеспечивает розничному сегменту топливного рынка достаточную маржинальность, и поэтому он не планирует обсуждать эту тему с нефтяниками.

Позицию вице-премьера поддержали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Держим руку на пульсе и, в случае чего, применим меры антимонопольного реагирования», — пообещал начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

Напомним, президент НТС России Павел Баженов направил Дмитрию Козаку письмо, в котором выразил опасение, что сложившаяся к середине мая ситуация на топливном рынке может привести к резкому росту оптовых и розничных цен на бензин. По словам Баженова, ситуация на топливном рынке напоминает события прошлогодней весны.

В частности, Баженов отметил, что за период с 15 апреля по 15 мая цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23%, на бензин Аи-95 — 18,5%, а дизельное топливо — на 2,5%. Президент НТС считает, что резкий скачок цен можно предотвратить, если вдвое снизить акцизы на топливо класса «Евро-5» и повысить продажи топлива на бирже, однако принимать эти меры, по его словам, следует в срочном порядке.