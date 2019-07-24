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Трамп обвинил Евросоюз в экономическом убийстве США

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на экономическую политику Евросоюза, оценив ее как крайне враждебную по отношению к Соединенным Штатам.

«Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики это так называемы союзники Евросоюз обижает нас в торговле больше, чем Китай», — заявил Трамп, выступая на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA  в Вашингтоне.

«Они, ЕС, убивают нас, они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас и при этом мы защищаем их, они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова», — цитирует президента США РИА Новости.

Трамп обратил внимание старшеклассников, что прилагает усилия, чтобы «заставить» союзников платить за американское покровительство.

Напомним, весь последний год между Евросоюзом и США стремительно нарастают противоречия, причем со стороны американцев в ход уже пошли прямые угрозы оставить европейцев без своей военной помощи и обложить санкциями. Таким путем в Вашингтоне пытаются добиться улучшения условий работы для американских компаний на европейских рынках, в том числе рынке энергоносителей и рынке оборонных проектов.

Трамп регулярно позволяет себе критические замечания по части экономической политики стран Евросоюза. Чаще всего достается Германии, от которой президент постоянно требует прекратить закупать газ в России и начать импортировать сжиженное топливо из США. Вашингтон открыто декларирует своей целью развал проекта строительства газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря с помощью своих союзников в Восточной и Северной Европе.

В европейских столицах заинтересованы отдавать военные подряды собственным компаниям, а дешевый газ из трубопровода «Северный поток — 2» способен укрепить конкурентные преимущества европейского бизнеса. Так, канцлер Германии Ангела Меркель прямо заявила, что газопровод будет достроен, несмотря ни на какие попытки противодействия, а глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер публично выступил в поддержку «Северного потока».

В марте Дональд Трамп открыто пригрозил Евросоюзу торговой войной в том случае, если Брюссель не заключит с Вашингтоном более выгодные для США торговые соглашения. В ответ Еврокомиссия разработала пакет мер, призванный ограничить использование американской валюты и увеличить долю евро в «стратегических сферах» — энергетике, сырьевых товарах и самолетостроении, чтобы тем самым подорвать могущество американской экономики.

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