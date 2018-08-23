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Вашингтон поставил ультиматум Европе

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© AP/TASS

© AP/TASS

Власти США пригрозили европейским странам закрыть доступ к своим военным технологиям в том случае, если с американского бизнеса не будет сняты ограничения по работе над оборонными проектами Евросоюза. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой имеющиеся в распоряжении издания документы.

«Когда случится кризис и ваша защита потерпит неудачу, ваши граждане не будут сильно впечатлены тем фактом, что приобретенное оружие было только из европейских стран», — цитирует газета слова заместителя помощника секретаря бюро по европейским и евразийским отношениям Госдепартамента США Майкла Мерфи.

Угрозы со стороны представителей Госдепартамента были озвучены европейским чиновникам из Комитета по политике и безопасности 22 мая на закрытой встрече в Вашингтоне, где обсуждалась работа Европейского фонда обороны. Именно эта структура отвечает в ЕС финансирование оборонных исследований и приобретение военной техники.

В Госдепе подчеркнули, что считают европейские правила работы с интеллектуальной собственностью и экспортный контроль слишком неудобными для американских компаний, что ограничивает их участие в работе над оборонными проектами в Европе.

Мерфи предупредил, что если европейское законодательство не будет отредактировано в интересах американского бизнеса, тогда «ЕС должен будет выбрать: либо использовать лучшие существующие технологические возможности, либо разработать свои собственные».

Кроме того Майкл Мерфи предупредил коллег из Евросоюза, что «любой серьезный кризис в Европе неизбежно потребует реакции Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Норвегии», а помощь со стороны союзников по НАТО может и не прийти, если военные оружейные отрасли обеих сторон «не могут работать вместе». «Возможно, наши армии становятся менее совместимыми и не смогут сражаться вместе», — добавил он. В редакции El Pais эти требования назвали «ультиматумом».

Напомним, в конце прошлого года Конгресс США принял резолюцию против газопровода «Северный поток — 2» и призвал президента Дональда Трампа помешать его завершению, после чего Белый дом стал угрожать европейским компаниям из числа участников проекта санкциями. Кроме того, Госдеп США неоднократно требовал от Евросоюза прекратить торговлю с Ираном в рамках ядерной сделки, из которой Вашингтон вышел в одностороннем порядке. Франция, Германия и Великобритания запустили собственный механизм коммерческих транзакций между европейскими компания и Ираном в обход уже существующих и подконтрольных США, что вызвало в Вашингтоне протест.

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