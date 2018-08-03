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Трамп пригрозил Евросоюзу торговой войной

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Президент США Дональд Трамп призвал власти Европейского союза активизировать переговоры по торговле с Вашингтоном, в противном случае пригрозив введением пошлин на большую группу европейских товаров. Заявление прозвучало на встрече Трампа с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.

«Они хотят говорить с нами, но если они не будут, мы введем пошлины на многие товары», — проводит слова президента США kp.ru.

Трамп выразил надежду, что до торговой войны с Европой дело не дойдет, так как переговоры между Вашингтоном и Брюсселем продолжаются.

Напомним, из-за торгового дефицита с КНР, составившего 375 миллиардов долларов, президент США Дональд Трамп угрожал ввести торговые пошлины против Китая на сотни миллиардов долларов в год. Китай пообещал ответить тем же. В итоге угроза торговой войны оказала негативное влияние на американские биржи и Вашингтон начал переговоры с Пекином.

Торговые консультации Китая и США начались 19 февраля и продолжались целую неделю. Стороны обсуждали вопросы, связанные с защитой прав на интеллектуальную собственность, правила передачи технологий, торговлю, в том числе сельскохозяйственной продукцией, проблемы с манипуляцией курсом валют и другие противоречия. В результате консультаций Трамп объявил о своем решении отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, чем миру угрожает развязанная Трампом вторая мировая торговая война и почему Китай стремительно избавляется от американских долгов.

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Комментарии (2)

  • Small 68d055b790
    Amffiсегодня, 03:53

    Болотов,ты настоящая проститутка,лижущая жопы.Тумсо ни когда не был экстримистом,а ты вводишь людей в заблуждение,хотя ты журнашлюха уже давно не вызываешь никакого доверия.

  • Есть ответы (1)
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