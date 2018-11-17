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Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет остановить «Северный поток — 2»

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© CLEMENS BILAN / EPA / TASS

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, пишет немецкая газета Handelsblatt.

По словам Меркель, проект строительства газопровода полностью утвержден.

Несмотря на то, что новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей, чтобы опротестовать реализацию проекта, в то же время и она не воспрепятствует строительству, убеждена политик.

Канцлер назвала Украину «ключевым моментом» в вопросе строительства «Северного потока — 2».

По ее мнению, Киев должен остаться транзитером газа, несмотря на появление нового газопровода.

Германия, в отличие от США, выступает в поддержку строительства трубопровода, подчеркивая коммерческую направленность проекта.

Как сообщал «Ридус», на этой неделе американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока — 2».

В начале мая посол США в Германии Ричард Гренелл напомнил немецкому бизнесу о санкциях за участие в проекте «Северный поток — 2». «С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — заявил дипломат в интервью еженедельнику Focus.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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