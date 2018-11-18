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Покинувшие Чемодановку после массовой драки цыгане начали возвращаться

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© Максим Буданов/ТАСС

© Максим Буданов/ТАСС

Домой вернулись 177 цыган, уехавших из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали.

Об этом рассказал РИА Новости глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев, отметивший при этом, что ситуация в обоих селах нормальная, никаких инцидентов после возвращения представителей цыганской общины не происходило.

Как ранее сообщили власти Пензенской области, цыгане добровольно покинули Чемодановку и Лопатки, где оставили примерно 40 и 90 домов соответственно. Их имущество было взято под охрану. Всего в этих населенных пунктах были зарегистрированы около 650 цыган.

В интервью агентству глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов заявил, что все цыгане, не причастные к конфликту, должны вернуться в свои дома.

Напомним, 13 июня между жителями Чемодановки и представителями местной цыганской общины произошла массовая драка. Сельчане объявили виновниками конфликта цыган, которые якобы приставали к дочерям местных жителей и торговали наркотиками. 

Один из пострадавших в драке мужчин скончался в больнице, второй находился в тяжелом состоянии. 

На следующий день сотни людей перекрыли федеральную трассу М-5, чтобы не допустить прибытия в село цыган из других областей. В регионе был объявлен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков. 

Расследование дела об убийстве в Чемодановке было передано в Главное следственное управление СК РФ, а число задержанных составило 15 человек.

Позже пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина объявила о добровольном отъезде из села Чемодановка всей местной цыганской общины численностью около 500 человек.

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