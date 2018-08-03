Жители Чемодановки перекрыли трассу М-5 после массовой драки с цыганами

Обеспокоенные информацией о том, что в их село направляются цыгане из других субъектов России, сотни жителей Чемодановки в Пензенской области перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал», сообщает «Пенза-Взгляд».

Проезд через село перегородили автомобили сельчан.

В результате образовалась 12-километровая пробка, пишет издание.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что между жителями села и представителями цыганской общины произошла массовая драка. Сельчане назвали виновниками конфликта цыган, которые якобы приставали к дочерям местных жителей.

Позже стало известно, что в драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. От полученных травм мужчина 1985 года рождения скончался.

По факту его смерти было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД, в Бессоновском районе введен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина уточнила, что глава региона Иван Белозерцев находится в настоящее время в Чемодановке, где он уже принял участие в сходе граждан и держит ситуацию на личном контроле.