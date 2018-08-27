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Цыгане уехали из Чемодановки

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© vk.com

© vk.com

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина объявила о добровольном отъезде из села Чемодановка всей местной цыганской общины численностью около 500 человек после конфликта с местными жителями, из-за которого погиб мужчина.

«Уехали добровольно, кто куда уехал, мы не знаем, это личное дело каждой семьи», — цитирует Черемушкину РБК.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу сельсовета Сергея Фадеева сообщили, что цыгане из Чемодановки и соседнего села Лопатки общей численностью около 900 человек отправили автобусами в Волгоградскую область в принудительном порядке. На это Дина Черемушкина ответила, что ни о каком принудительном выселении цыган речи не идет и автобусы для них власти не предоставляли. Пресс-секретарь предположила, что цыгане направились к родственникам в разные регионы России.

Напомним, 13 июня между жителями Чемодановки и представителями местной цыганской общины произошла массовая драка. Сельчане объявили виновниками конфликта цыган, которые якобы приставали к дочерям местных жителей и торговали наркотиками. Один из пострадавших в драке мужчин скончался в больнице, второй остается в тяжелом состоянии. На следующий день сотни людей перекрыли федеральную трассу М-5, чтобы не допустить прибытия в село цыган из других областей. В регионе был объявлен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков.

Губернатор пензенской области Иван Белозерцев обратился к местным жителям, призвав их не мстить, а действовать в рамках закона, пообещал добиться наказания виновных в гибели мужчины, а затем обвинил США в провокации беспорядков и возмутился массовым распространение ложной информации

Расследование дела об убийстве в Чемодановке было передано в Главное следственное управление СК РФ, а число задержанных составило 15 человек. Белозерцев заверил, что расследование будет завершено.

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