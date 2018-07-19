Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области

Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.

«Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации», — добавила собеседница агентства.

Согласно поступившей ранее информации, всего в драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным УМВД, причиной драки стал конфликт на бытовой почве, отмечает агентство.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что виновниками конфликта стали представители цыганской общины, пристававшие к дочерям местных жителей.

Комментируя информацию о драке в Чемодановке, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что ситуация находится на жестком контроле руководства района и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов, пишет РИА Новости.