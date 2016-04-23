Трамп похвалился сбитым иранским беспилотником

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.

«Сегодня я хочу проинформировать всех об инциденте в Ормузском проливе с участием [десантного корабля ВМС США] USS Boxer. Команда USS Boxer предприняла оборонительные действия против иранского беспилотника», — написал Трамп в Твиттере.

Президент отметил, что беспилотник приблизился на близкое расстояние — менее километра, проигнорировал многочисленные предупредительные сигналы и «угрожал безопасности корабля и экипажа».

Трамп похвалил американских моряков и призвал другие страны осудить действия Ирана, а также решительно защищать свои корабли, следующие через Ормузский пролив мимо берегов Ирана.

Напомним, очередной виток напряженности в ситуации вокруг Ирана начался с того, что 20 июня 2019 года бойцы КСИР уничтожили американский военный беспилотник. 24 июня Белый дом ввел новые санкции против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи. Трамп заявил, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до полного уничтожения.



В ответ в иранском парламенте заявили, что в случае американской агрессии армия Ирана уничтожит Израиль за 30 минут. Кроме того, президент Ирана распорядился повысить максимальный уровень обогащения урана на реакторе в Араке.

В целом текущий кризис на Ближнем Востоке связан с односторонним выходом США из международного соглашения с Ираном, получившего название Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое было заключено в 2015 году. Оно предусматривало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза.

8 мая 2018 года президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из «ядерной сделки» с Тегераном. В ноябре прошлого года вновь вступили в силусанкции США против нефтяного сектора Ирана, которые в Тегеране надеются обойти с помощью торговых соглашений с Россией, Китаем и Евросоюзом, в том числе через полностью независимый от Вашингтона механизм поддержки торговых обменов (INSTEX).

