Иран пообещал спасти ядерную сделку

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил о намерении властей страны выполнять ядерную сделку настолько, насколько ее выполняют остальные подписавшие договор страны.

«У нас нет необходимости выходить из СВПД. У СВПД есть механизм разрешения споров, который мы запустили некоторое время назад. В зависимости от того, насколько другая сторона его выполняет, мы сможем сами либо снижать, либо увеличивать степень его выполнения», — цитирует иранского министра ТАСС.



Зариф напомнил, что европейцы взялись обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли для сохранения ядерной сделки. «Европейцы — часть соглашения, как европейская тройка стран, так и весь Евросоюз — они должны исполнять свои обещания», — подчеркнул министр.

Напомним, очередной виток напряженности в ситуации вокруг Ирана начался с того, что 20 июня 2019 года бойцы КСИР уничтожили американский военный беспилотник. 24 июня Белый дом ввел новые санкции против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи. Трамп заявил, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до полного уничтожения. В ответ в иранском парламенте заявили, что в случае американской агрессии армия Ирана уничтожит Израиль за 30 минут. Кроме того, президент Ирана распорядился повысить максимальный уровень обогащения урана на реакторе в Араке.

В целом текущий кризис на Ближнем Востоке связан с односторонним выходом США из международного соглашения с Ираном, получившего название Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое было заключено в 2015 году. Оно предусматривало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза. 8 мая 2018 года президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из «ядерной сделки» с Тегераном. В ноябре прошлого года вновь вступили в силу санкции США против нефтяного сектора Ирана, которые в Тегеране надеются обойти с помощью торговых соглашений с Россией, Китаем и Евросоюзом, в том числе через полностью независимый от Вашингтона механизм поддержки торговых обменов (INSTEX).