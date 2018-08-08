Иран пригрозил уничтожить Израиль за полчаса в случае агрессии США

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что Вооруженные силы Ирана уничтожат Израиль за 30 минут в случае американской агрессии против его страны.

«Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса», — цитирует слова Зоннура газета «Взгляд».



Парламентарий назвал о заявление президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану 20 июня всего за десять минут до атаки «политическим блефом». «Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы», — отметил Зоннур.

Напомним, 20 июня 2019 года базирующийся в Тегеране англоязычный международный новостной телеканал PressTV сообщил, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении американского военного беспилотника. По данным PressTV, американский разведывательный БПЛА Global Hawk был сбит бойцами КСИР в провинции Хормозган, которая расположена на юге страны на побережье Персидского залива.



Американские военные заявили, что дрон был сбит в международном пространстве. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан назвал случившееся «неспровоцированным нападением на объект наблюдения США». Трамп назвал атаку большой ошибкой Тегерана, но приказал отменить операцию возмездия.

Уже 24 июня Белый дом ввел новые санкции против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи. Затем Трамп заявил, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до полного уничтожения. Президент также напомнил, что именно Соединенные Штаты располагают самыми мощными в мире Вооруженными силами.

