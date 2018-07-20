найти ×
   
  • USD
    62.81
  • EUR
    70.68
СохранитьСохранено0
×

00284

Найден котёнок, который спит по-человечески лёжа на спине

Small dd3dc5f883
  • 17 июля 2019, 10:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Всем известно, что кошки могут спать в самых невероятных местах и позах, даже вниз головой и выглядеть при этом расслабленными и умиротворёнными. Однако коты не перестают удивлять людей. Так звездой Instagram стал котёнок породы манчкин по кличке Чата, который спит, лёжа навзничь, совершенно как человек. Эта порода отличается тем, что у животных очень короткие лапки. И пока специалисты спорят, насколько целесообразно выведение таких котов, подписчики странички двухмесячного Чата (Chata) и его девятимесячной сестры по имени Чава (Chava) вовсю умиляются их мордочкам. Кстати, аккаунт для очаровательных зверей, живущих в Японии, был заведён в январе этого года, а сейчас на него подписаны уже больше 42 тысячи человек. Вот и не верь после этого, что кошки завоёвывают мир.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ранее «Ридус» писал, как один кошачий владелец решил проверить, сколько на самом деле спят эти «пушистые сволочи» и надел на своего кота фитнес-браслет. Спойлер: много!

А вообще кошки могут спать в самых невероятных местах и позах. Мы собрали для вас самые наглядные доказательства.

А если вы тоже являетесь счастливым обладателем котика, то обязательно купить стеклянный стол. Мы нашли убедительные причины для этого.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
573724360читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

23460740читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

231643843читать позжечитаю позже