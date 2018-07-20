Найден котёнок, который спит по-человечески лёжа на спине

Всем известно, что кошки могут спать в самых невероятных местах и позах, даже вниз головой и выглядеть при этом расслабленными и умиротворёнными. Однако коты не перестают удивлять людей. Так звездой Instagram стал котёнок породы манчкин по кличке Чата, который спит, лёжа навзничь, совершенно как человек. Эта порода отличается тем, что у животных очень короткие лапки. И пока специалисты спорят, насколько целесообразно выведение таких котов, подписчики странички двухмесячного Чата (Chata) и его девятимесячной сестры по имени Чава (Chava) вовсю умиляются их мордочкам. Кстати, аккаунт для очаровательных зверей, живущих в Японии, был заведён в январе этого года, а сейчас на него подписаны уже больше 42 тысячи человек. Вот и не верь после этого, что кошки завоёвывают мир.

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Ранее «Ридус» писал, как один кошачий владелец решил проверить, сколько на самом деле спят эти «пушистые сволочи» и надел на своего кота фитнес-браслет. Спойлер: много!

А вообще кошки могут спать в самых невероятных местах и позах. Мы собрали для вас самые наглядные доказательства.

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