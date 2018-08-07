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10+ забавных кошек, которые спят в самых невероятных местах и позах

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  • 22 мая 2019, 18:44
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Если вам где-то около 30 лет или больше, то вы наверняка знаете, что иногда сон дороже золота. Но лучше всех на свете это знают кошки, которые готовы спать, как угодно и где угодно, поражая людей чудаковатыми позами и странным выбором места для отдыха. Но, судя по их блаженным мордам, котейки действительно знают толк в здоровом, приносящем счастье сне. Собрали для вас фотографии котов, которые спят в очень смешных и нелепых позах и местах, показывая всем своим видом, что они достигли абсолютного дзена.

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Кстати, один кошачий владелец решил проверить, сколько на самом деле спят эти «пушистые сволочи» и надел на своего кота фитнес-браслет. Спойлер: много!

А если вы тоже являетесь счастливым обладателем котика, то обязательно купить стеклянный стол. Мы нашли убедительные причины для этого.

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