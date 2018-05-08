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10+ весёлых причин, почему хозяева котов должны иметь стеклянный стол

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  • 17 января 2019, 17:01
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете новое развлечение — смотреть на котов, лежащих на стеклянных столах. Эти изображения позволяют взглянуть на мир с совсем другой, очень забавной точки зрения. О эти лапы и пушистые морды, распластанные по стеклу, — кажется, на это можно смотреть бесконечно! Собрали для вас самые смешные и умилительные фотографии котиков как доказательство того, что каждый кошачий владелец должен срочно обзавестись стеклянным столом.

А у вас есть кот и стеклянный стол?

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