«Сколько спит эта пушистая сволочь»: хозяин надел на кота фитнес-браслет

Один человек однажды купил фитнес-браслет, пару дней побаловался, измеряя пульс, качество сна и количество шагов за сутки, да и надоело. К тому же умный гаджет заявил, что его владелец слишком мало двигается, поэтому человек решил избавиться от браслета, но в этот момент к нему подошёл кот и было решено провести любопытный социальный эксперимент. Свой пост на эту тему в интернете автор озаглавил так: «Фитнес-браслет и кот. Как узнать сколько же спит эта пушистая сволочь?».

Внимание! Мой кот не пострадал, но это не инструкция и не призыв к действию! Но фитнес-трекер xiaomi 3 = идеальный ошейник для британца) В общем браслет по размеру оказался как раз коту впору — я следил, кроме пары попыток снять его лапой, кот никакого сопротивления не оказывал. Болтался он довольно свободно. Ближе к делу: за двое суток я выяснил: спит кот, в отличие от меня, 13−15 часов в сутки — написал хозяин кота на Пикабу.

Кошачий владелец удивился, что, несмотря на 13 часов сна, по сообщению фитнес-браслета, 99% людей спят ещё лучше. На что комментаторы отметили, что качественный сон считается не по количеству часов, а по его глубине. И тут, следуя из анализа гаджета, у кота всего 7% глубокого сна и 53% — неглубокого, и скорее всего для животных это норма, потому что они всегда должны быть начеку и спят не так глубоко, как люди.

Умное устройство даже смогло измерить пульс котику, и шерсть не помешала.

Судя по данным гаджета, «пушистая сволочь» примерно одинаковое время спала и бодрствовала. А ещё успела 10 минут позаниматься спортом, похудеть на 1 грамм, сэкономить хозяину чуть-чуть бензина и намотать 331 шаг.

«Ну в принципе видно где кот спал, а где носился по квартире) Впрочем даже при активных гонках за мышью особенного повышения пульса я не заметил. Всем добра и котиков! Берегите своих питомцев!», — резюмировал итоги своего эксперимента хозяин.

А ваши коты сколько часов в сутки спят?

Ранее «Ридус» рассказывал, как один владелец кошки инсценировал собственную смерть, чтобы увидеть реакцию питомца. Посмотрите и вы.

А ещё мы писали о том, как одна хозяйка провела эксперимент, поставила дома видеокамеру и узнала, чем занимаются кот и собака, оставшись одни дома. Очень неожиданно!