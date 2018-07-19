Европу припугнули «неожиданным ударом» российских войск

Немецкие военные эксперты выступили в германской прессе с заявлением о том, что Россия стремительно вооружается «запрещенными» ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает Берлин принимать решительные ответные меры.

Газета Die Welt со ссылкой на доклад генерала-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе пишет, что Россия специально ищет конфликта со странами Запада и пытается уничтожить мировой порядок. Для этого Кремль пытается поссорить страны Североатлантического альянса между собой.

Хайнрих Браус считает, что Россия опасается полномасштабной войны с НАТО, и поэтому может нанести «неожиданный удар», подкрепленный угрозой ядерного оружия. Йоахим Краузе согласен с тем, что Москва готовиться вести региональные войны в Европе.

Вероятным итогом агрессивных действий России Браус называет согласие Евросоюза на изменение «статуса-кво» в пользу Москвы, поскольку всерьез воевать с ней в Европе не готовы. Пострадать от этого могут страны Прибалтики, Польша и Украина. Выход из сложившейся ситуации оба эксперта видят в военном усилении Германии, которой отведена роль главной опоры Европы в грядущем конфликте с Россией.



Немецкая пресса нагнетает враждебность по отношению к России с подачи американцев. В апреле 2019 года бывший заместитель помощника министра обороны США, а ныне директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне (ЦНАБ) Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и призвал немцев тратить больше денег на мероприятия по «устрашению» Москвы.

В интервью изданию Focus Колби заявил, что Германия очень богата и поэтому «могла бы тратить больше на свою оборону и союзников НАТО». Кроме того, он назвал нынешнюю немецкую армию «бледной тенью» той, что было во времена Холодной войны.

Между тем, конфронтация с Россией невыгодна гарманской экономике. По данным Бундесбанка, немецкие предприниматели инвестировали в Россию более 3 миллиардов евро за 2018 год. Это является максимальным показателем за десять лет (начиная с финансового кризиса 2008 года) и произошло несмотря на западные санкции и российские контрсанкции. Заметную роль в большом объеме инвестиций сыграли такие масштабные проекты, как строительство газопровода «Северный поток — 2», реализации которых американцы активно препятствуют.

Ранее «Ридус» рассказывал, зачем НАТО осваивает Восточную Европу, перебрасывая свои войска поближе к границам России и «обкладывая» РФ высокоточным оружием.