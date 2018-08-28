Наперекор санкциям: немцы поставили рекорд по инвестициям в Россию

Немецкие предприниматели инвестировали в Россию более 3 миллиардов евро за 2018 год, подсчитали в «Бундесбанке». Это является максимальным показателем за десять лет, начиная с финансового кризиса 2008 года.

«Несмотря на западные санкции и российские контрсанкции, объем инвестиций немецких компаний в российскую экономику в прошлом году оказался рекордным за все время с финансового кризиса 2008 года», — цитирует сообщение Российско-Германской внешнеторговой палаты «Интерфакс».

Заметную роль в большом объеме инвестиций сыграли такие масштабные проекты, как строительство газопровода «Северный поток-2», отметил председатель правления палаты Маттиас Шепп. По его словам, немецкие компании, которые хорошо знают российский рынок, «не спешат пугаться санкций и политических проблем».

Напомним, в начале апреля в России был зафиксирован рекордный отток зарубежных инвестиций. Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на 22,4 миллиарда долларов, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь 15,9 миллиарда долларов — в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

В результате прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на 6,5 миллиарда долларов — это минимальное значение по крайней мере с 1997 года. Причина такого поведения инвесторов — в усилении санкционного давления на Россию.



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