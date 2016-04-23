США «обложили» Россию высокоточным оружием

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев заявил о наращивании американцами стратегического высокоточного вооружения у российских границ и необходимости адекватного ответа на это со стороны Вооруженных сил России.

«Военно-морское присутствие сил Военно-морского флота России в новом, 2019 году будет осуществляться с учетом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, развертывания в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры», — передает слова адмирала издание «Красная звезда».



По словам Королева, в ответ на угрозу со стороны США силы Военно-морского флота России будут присутствовать во всех важных районах Мирового океана, чтобы «исключить любые угрозы с морских и океанских направлений». В настоящее время для этой задачи ВМФ России задействует около сотни боевых кораблей и судов различных классов.

Главком ВМФ отметил, что основу группировок морских стратегических сил России начиная с 2019 года составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне — фрегаты и большие десантные корабли.

Напомним, в США обсуждается концепция молниеносного глобального удара, согласно которой Пентагон должен располагать возможностью уничтожения всех ключевых военных объектов противника, в том числе пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, с помощью неядерного высокоточного оружия — главным образом ракет морского базирования с минимальным временем подлета до цели.

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