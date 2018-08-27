найти ×
   
  • USD
    64.07
  • EUR
    72.24
СохранитьСохранено0
×

00142

Американцы потребовали от Германии «устрашить» Россию

Small f78f8d6c11

© Коллаж/Ridus

Бывший заместитель помощника министра обороны США, а ныне директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне (ЦНАБ) Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и призвал немцев тратить больше денег на мероприятия по «устрашению» Москвы.

«В интервью изданию Focus, опубликованном 18 апреля, он отметил, что Германия очень богата и поэтому „могла бы тратить больше на свою оборону и союзников НАТО“. Кроме того, он назвал нынешнюю немецкую армию „бледной тенью“ того, что было во времена холодной войны», — сообщает газета «Известия».

По мнению Колби у Альянса проблемы на «восточном фланге», и ФРГ могла бы помочь в борьбе с Москвой, пока все это не превратилось в «восточный фронт».

Еще год назад немецкие СМИ писали о том, что немецкие летчики увольняются из Военно-воздушных сил бундесвера. Журналисты тогда предположили, что летчики стали увольняться со службы из-за нежелания готовится к «военной кампании НАТО против России».

В начале апреля нынешнего года делегация Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы грубо обошлась с украинцами, которые требовали исключения России из СЕ. Вместо этого немцы провели через ассамблею резолюцию с призывом к России вернуть свою делегацию, заплатить взносы и сотрудничать дальше.

А на днях стало известно, что немецкие предприниматели инвестировали в Россию более 3 миллиардов евро за 2018 год, такие данные предоставил «Бундесбанк. Это является максимальным показателем за десять лет, начиная с финансового кризиса 2008 года и произошло несмотря на западные санкции и российские контрсанкции. Заметную роль в большом объеме инвестиций сыграли такие масштабные проекты, как строительство газопровода «Северный поток-2», реализации которых американцы активно препятствуют.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
221435382читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4238440читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806433читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

21549192читать позжечитаю позже