Бывший заместитель помощника министра обороны США, а ныне директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне (ЦНАБ) Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и призвал немцев тратить больше денег на мероприятия по «устрашению» Москвы.

«В интервью изданию Focus, опубликованном 18 апреля, он отметил, что Германия очень богата и поэтому „могла бы тратить больше на свою оборону и союзников НАТО“. Кроме того, он назвал нынешнюю немецкую армию „бледной тенью“ того, что было во времена холодной войны», — сообщает газета «Известия».

По мнению Колби у Альянса проблемы на «восточном фланге», и ФРГ могла бы помочь в борьбе с Москвой, пока все это не превратилось в «восточный фронт».

Еще год назад немецкие СМИ писали о том, что немецкие летчики увольняются из Военно-воздушных сил бундесвера. Журналисты тогда предположили, что летчики стали увольняться со службы из-за нежелания готовится к «военной кампании НАТО против России».

В начале апреля нынешнего года делегация Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы грубо обошлась с украинцами, которые требовали исключения России из СЕ. Вместо этого немцы провели через ассамблею резолюцию с призывом к России вернуть свою делегацию, заплатить взносы и сотрудничать дальше.

А на днях стало известно, что немецкие предприниматели инвестировали в Россию более 3 миллиардов евро за 2018 год, такие данные предоставил «Бундесбанк. Это является максимальным показателем за десять лет, начиная с финансового кризиса 2008 года и произошло несмотря на западные санкции и российские контрсанкции. Заметную роль в большом объеме инвестиций сыграли такие масштабные проекты, как строительство газопровода «Северный поток-2», реализации которых американцы активно препятствуют.

