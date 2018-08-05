Рублю предсказали обвал

Авторитетный польский аналитик Ярослав Косатый предсказал, что рубль подешевеет на 9% до конца года. Недавно он прославился точным прогнозом по росту российской валюты во втором квартале 2019 года.

«Косатый считает, что падению национальной валюты будет способствовать смягчение монетарной политики Центробанка России. Помимо этого, эксперт считает, что на курс рубля перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа», — пишет kp.ru со ссылкой на Bloomberg.

«Негативные последствия снижения ставки Центробанком России для рубля будут преобладать над позитивными эффектами действий ФРС», — подчеркнул Ярослав Косатый.



Среди других угроз российской валюте польский экономист отмечает нестабильность в Еврозоне и торговую войну между Соединенными Штатами и Китаем. Предел падения российской национальной валюты он оценивает в 69 рублей за доллар.



Напомним, в последние дни на соотношение курсов рубля и доллара США влияют сразу несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, над Россией вновь нависла угроза введения серьезных санкций со стороны США — палата представителей Конгресса США на днях одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает введение ограничительных мер против российского госдолга.

Главное — в российском Центробанке не скрывают своих намерений снижать ключевую ставку, чтобы сделать кредиты внутри страны более доступными. В теории это должно положительно сказаться на положении как рядовых граждан, для которых станет доступнее ипотека, так и предпринимателей. Из-за этого курс рубля тоже может ослабеть.

С другой стороны, президент США Дональд Трамп уже третий год добивается снижения курса доллара в интересах американских экспортеров, и судя по последним заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла, доллар будет дешеветь, что автоматически означает укрепление рубля. Также в пользу сильного рубля работают низкий уровень российского госдолга и рост золотовалютных резервов России.

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