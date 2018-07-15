Россия «озолотилась» на фоне рекордного оттока зарубежных инвестиций

Золотовалютные резервы России достигли максимального уровня за пять лет одновременно с рекордным оттоком зарубежных инвестиций, какого не наблюдалось с 1990-х годов.

Согласно данным Центробанка, объем золотовалютных запасов России по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 487 миллиардов 803 миллионов долларов США. Это рекордный показатель с марта 2014 года и на 27% больше, чем в в мае 2015 года, когда запасы упали до минимального за последние годы значения из-за снижения цен на нефть и ослабления курса рубля.

Такого результата по золотовалютным резервам ЦБ удалось достичь благодаря невиданным темпам закупки золота и высокой относительно заложенного в бюджете уровня цен на нефть, доходы от продажи которой согласно бюджетному правилу не расходуются, а отправляются «в кубышку» Центробанка. Тут Россия оказалась в мировом тренде: золото на протяжении 2018 года закупали центральные банки многих стран мира из тех, кто мог себе это позволить.

Одновременно с наращиванием резервов в России зафиксирован рекордный отток зарубежных инвестиций. «Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет», — подсчитали в РБК.

В результате прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на 6,5 миллиарда долларов — это минимальное значение по крайней мере с 1997 года (раньше этого срока ЦБ статистику не предоставляет).

Причину поведения инвесторов эксперты видят в усилении санкционного давления на Россию. Так, американским инвесторам в 2018 году пришлось избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal и группы ГАЗ Олега Дерипаски, а Виктор Вексельберг менял структуру владения российскими активами.

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