Глава ФРС США помог рублю подорожать

Рубль резко подорожал на торгах днем 10 июля, укрепившись на 70 копеек. Курс евро, как и доллара США, снизился, но не так сильно — примерно на 40 копеек. Укрепление российской валюты сопровождалось умеренным ростом индекса Мосбиржи и индекса РТС.



«Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на старшего аналитика «БКС премьер» Сергея Суверова.



Выступая Конгрессе США Пауэлл заявил, что «неопределенность относительно [экономических] перспектив в последние месяцы выросла», и пообещал «действовать, как должно», хотя и без конкретики. Отвечая на вопросы конгрессменов, он указал, что экономические данные, особенно в Европе и Азии, «продолжают разочаровывать», а сильные данные по рынку труда в США в июне не снимают общего беспокойства ухудшением ситуации в мире.



По мнению Сергея Суверова, новости из Вашингтона сулят снижению доходностей по американским казначейским обязательствам и рост привлекательности более высокодоходных инструментов развивающихся рынков, в том числе российского рубля.



Напомним, в этом году рубль стал лидером среди валют развивающихся стран. За первый квартал 2019 года он укрепился на 7% по отношении к доллару и с тех пор удерживает позиции с умеренными колебаниями. Основную поддержку рублю в первом квартале оказало снижение санкционных рисков, в частности, снятие ограничительных мер с «Русала» и других компаний Олега Дерипаски, а также повышение рейтинговым агентством Moody`s суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня, плюс благоприятная ситуация на нефтяном рынке. Все это способствовало притоку иностранцев в ОФЗ, что еще более укрепило рубль.

Несмотря на благополучную макрофинансовую конъюнктуру, экономика России растет слабыми темпами, а население упрямо скупает дешевеющую валюту, будучи уверенным в неизбежном ослаблении рубля в будущем.