Собаку обучили воспроизводить позы по фотографии

В соцсетях стало вирусным видео с очаровательной собакой в красной бабочке, которой показывают фотографии её самой, сидящей в разных позах, и умный пёс поочерёдно воспроизводит каждую из них. На портале Reddit короткий ролик набрал больше 64 тысяч лайков и свыше 800 комментариев.

Интернет-пользователи восхитились умной собакой и посетовали, что их питомцы не такие послушные:

Моя собака может сидеть, трястись, ложиться и переворачиваться. В этой последовательности. Никаких изменений. Не могу научить ни одному трюку. Мы пытались.

Моя будет просто выть на тебя и переворачиваться, пока не получит то, что хочет.

Это просто фантастика!

Какой умный и красивый пёс :)) Восхитительно!

Независимо от того, как это было сделано, тот факт, что вы научили свою собаку наполовину закрывать лицо занавеской, впечатляет!

Собака в конце: где теперь моя чёртова награда?!

Нашлись и скептики, которые заметили, что собака чаще смотрит на человека за кадром, чем на фотографии.

Но что делать, если нас обманывают, и нет звука, потому что она говорит собаке «сидеть, ложиться, подниматься, занавес и т. д. »?

Да, скорее всего человек подаёт псу сигналы жестами. Посмотрите на зрительный контакт.

Или словесные команды. Может поэтому в видео нет звука.

И я тоже так думаю, собака даже не смотрит на фотографии.

Я чертовски люблю собак, но ни одна порода не достаточно умна, чтобы следовать командам исключительно на фотографиях. Сам процесс обучения опровергает этот метод. Если даже не принимать во внимание направление её взгляда, собаки не смогут увидеть определённые цвета на этих фотографиях, что принесёт ещё больше непонимания.

Возможно, но это всё равно здорово и самое милое, что я видел сегодня!

Независимо от того, как именно они этого добились, это хорошо обученная собака!

Супер мило в любом случае! ❤️

Ранее «Ридус» рассказывал, как собаку обучили выполнять заклинания из книги о волшебнике Гарри Поттере. Акцио, пёс!

Также мы писали, как слепой и глухой пёс научился выполнять команды. Его хозяин дрессирует питомца с помощью прикосновений.

И ещё больше поразила соцсети собака, которая научилась играть в Дженгу и даже обыграла человека. Кроме того, этот уникальный пёс катается на скейте, играет на барабанах, танцует и занимается йогой.